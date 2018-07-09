Mehmet Ağar kimdir aslen nereli eşi oğlu kimdir

MEHMET AĞAR KİMDİR? Mehmet Ağar, 30 Ekim 1951'de Ankara'da babasının görev yaptığı Çankaya Köşkü'nde doğdu. Aslen Ardahanlıdır, ailesi sonradan Elazığ'a göç etmiş. Emniyet Müdürü olan babasının memuriyeti dolayısıyla 1957 yılında Urfa'da başladığı ilkokulu, Gümüşhane, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da; Erzincan'da başladığı ortaokulu, Kayseri, Diyarbakır ve Uşak'ta bitirdi.

Liseye Ankara'da başladı ve 1968 yılında Haydarpaşa Lisesi 'nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nde Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile okudu ve 1972 yılında Maliye bölümünden mezun oldu. İlk devlet memuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesinde ve ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü'nde Komiserlik yaptı.

MEHMET AĞAR'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI; Mehmet Ağar, 1974 yılında Emel Ağar'la evlendi, bu evlilikten Tolga Ağar ve Yasemin Ağar isimli iki çocuğu oldu.

Mehmet Ağar eşi Emel Ağar ile.

1976'da Ankara vilayeti kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. İznik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili olarak, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 1980 Ocak ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdür Muavini,1981 mayıs ayında Asayiş şube müdürü oldu. Aynı zamanda da Türkiye'deki sol akımı durdurmak amacıyla Nato ve ABD desteğiyle kurulmuş olan ve asli görevi solcuları katletmek olan Kontrgerilla'nın başına getirildi.

1984-88 arasında Terör ve Asayişten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1988'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 1990'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, 1992'de Erzurum Valiliği'ne, 1993 Temmuzunda Emniyet Genel Müdürlüğüne, atandı. Erzurum Valisi iken, o dönem firarda olan Bahçelievler katliamı sorumlularından Haluk Kırcı'nın nikâh şahitliğini yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Dairesi’nin kurulmasını ve PKK‘ya karşı polisin de kırsal alanda Jandarma ile birlikte operasyonlara katılmasını sağladığı için "polisin genel kurmay başkanı" diye anılan Ağar, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Elazığ milletvekili oldu.

1996'da 53. Hükümette Adalet Bakanı, 54. Hükümet (Refah-Yol Koalisyonu) bünyesinde ise İçişleri Bakanı olarak görevinde bulundu. Başbakan Necmettin Erbakan’ın Libya gezisini onaylamayan Ağar, 8 Kasım 1996 tarihinde görevinden istifa etti. Ağar 18 Nisan 1999 seçimlerinde Elazığ’dan 68.540 oy alarak bağımsız milletvekili seçildi. Aldığı oy Türkiye'de bir bağımsız adaya verilen en yüksek oy olarak tarihe geçti.

Emniyet Genel Müdürü, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı yıllar, terörle mücadelenin yoğun olduğu dönemlerdi. 14-15 Aralık 2002 tarihleri arasında yapılan DYP 7. Olağan Kongresi’nde ilk turda salt çoğunluğu sağlayarak Doğru Yol Partisi 'nin Genel Başkanı seçildi. 14-15 Mayıs 2005 Tarihlerinde yapılan 8. Olağan Büyük Kongre'de 1071 oyla tekrar Genel Başkanlığa seçilmiştir.

Mehmet Ağar, 22 Temmuz 2007 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları açıklanmaya başladıktan az sonra saat 19:30 sularında partisinin barajı geçemeyeceği anlaşılınca genel başkanlıktan istifa ettiğini, basın danışmanı aracılığıyla kamuoyuda duyurdu.

BİRBİRİ ARDINA ACI KAYIPLAR; Mehmet Ağar acıların en büyüğünü, 1997 yılında yaşadı. Beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören ve Amerika'da tedavi olan Mehmet Ağar'ın kızı Yasemin Ağar, tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Yasemin Ağar

Mehmet Ağar'ın kızının cenazesinde tabutu taşıyanlar arasında Recep Tayyip Erdoğan'da vardı.

İKİNCİ BİR ACI DAHA; Mehmet Ağar'ın 'ikinci kızım' dediği, oğlu Tolga Ağar'ın eşi Badısabah Ağar, rahim kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet Ağar, ikinci kez evlat acısı yaşadı.

OĞLU TOLGA AĞAR AK PARTİ'DEN ADAY OLDU; Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'da siyasete girdi. Ak Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı olan Tolga Ağar, milletvekili seçildi.

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