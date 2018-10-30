Meclis'te sürpriz görüşme! Aşener CHP'li o isimlerle...

CHP Grup Başkanvekili Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Grup Başkanvekili Türkkan ile TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığında bir araya geldi.

Özel, Türkkan ile sağlıkta şiddet konusunda görüştüklerini ve Türkkan'ın CHP'den destek vermesini istediğini ifade etti. Özel, Akşener ile de çay içtiklerini söyledi.