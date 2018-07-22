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Meclis'i bombalayan darbeci pilotun koğuşunda bulundu!

Meclis'i bombalayan darbeci pilotun koğuşunda bulundu!

15 Temmuz gecesi Meclis'i bombalayan darbeci hain pilot cezaevinde de rahat durmadı! TBMM'yi bombalayan Hüseyin Türk'ün koğuşunda bulunan bir not nedeniyle hakkıda "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırlandı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 12:32 - Güncelleme: 22-07-2018 12:32

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı belirlenen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk hakkında, koğuşunda ele geçirilen örgütsel doküman niteliğindeki not nedeniyle, "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe sanığı Hüseyin Türk'ün koğuşunda ele geçirilen notun FETÖ mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını tespit etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı tespit edilen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk hakkında, koğuşunda bulunan motivasyon notu nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan fezleke hazırlandı. FETÖ'nün darbe girişimini sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombaladığı belirlenen eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'ün cezaevine girdikten sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve FETÖ mensuplarıyla iletişimini sürdürdüğü tespit edildi.

KAĞIDI PARÇALAYIP ÇÖPE ATTI: Sincan Cezaevinde infaz koruma memurlarınca, 22 Şubat'ta FETÖ tutuklularının bulunduğu koğuşta yapılan aramada sanık Hüseyin Türk'ün bir kağıdı parçalara ayırarak çöp kutusuna attığının görülmesi üzerine durum cezaevi yönetimine bildirildi. Memurlar tarafından çöpten alınarak birleştirilen kağıt üzerindeki notun içeriğinin örgütsel doküman niteliğinde olduğunu tespit eden cezaevi yönetimi, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

FETÖ MENSUPLARININ MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN... Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Türk, odada bulduğu notun kendisine ait olmadığını, disiplin cezası almamak için de yırtıp çöpe attığını iddia etti. Başsavcılık, notun FETÖ mensuplarının moralini yüksek tutmak, motivasyonlarını artırmak ve örgütün çözülmesini engellemek amacıyla yazıldığını tespit ederek şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan fezleke hazırladı.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI: Fezlekede, sanık hakkında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt üyeliği iddiasıyla kamu davası açıldığı ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Nisan 2017'de iddianamenin kabulüyle Türk'ün üzerine atılı "silahlı terör örgütü" suçunun temadinin bu tarihte kesildiği hatırlatıldı. Şüphelinin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın konusu olan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği tarihin ise 22 Şubat 2018 olduğu belirtilen fezlekede, Türk'ün silahlı terör örgütüne üye olma suçunu temadinin kesildikten sonra işlediği kaydedildi. Fezlekede, şüphelinin halen FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde konumunu devam ettirdiği, üzerine atılı suçun temadinin kesildikten sonra işlenmesi nedeniyle yeni bir suç oluşturacağı kanaatine varıldığı vurgulandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Mehmet Soylu 22 Temmuz 2018 13:40 Bombalıyor örgüt üyesi değil, kağıt yakalatıyor örgüt üyesi, adalet kimlere kaldın sen

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