Meclis TV canlı yayını AA Erdoğan'ın yemin törenini izleyin!

Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yapacak ve mehter marşlarıyla karşılanacak.

Erdoğan'ın Meclis'teki yemin törenini tüm televizyon kanalları canlı yayınla veriyor. Güllerle süslenmiş aracıyla Meclis'e gelen Erdoğan Mecliste yemin edince yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış olacak. Aşağıdaki playerden canlı izleyebilirsiniz.

101 PARE TOP ATIŞI: Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapıldı. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek tören, katılımcı sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyadaki en önemli devlet başkanlığı törenlerinden biri olacak.