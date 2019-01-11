Meclis onayladı o ülkenin adı resmen değişti

Makedonya'nın adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.

Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır devam eden isim krizi sona erdi. Atina, eski Yunanistan'ın Makedonya bölgesi üzerinde hak iddiası anlamına geldiğini öne sürerek, kurulduğu günden beri eski Yugoslavya cumhuriyeti Makedonya'nın ismini değiştirmesi gerektiğini savunuyordu.

Yunanistan, aşılamayan bu kriz nedeniyle Makedonya'nın AB ve NATO üyeliğine de karşı çıktı. Varılan mutabakat Yunanistan'ın beklentilerini büyük ölçüde karşıladı.