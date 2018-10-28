MEB'den açıklama geldi: Soruşturma başlatıldı!

MEB'den yapılan bilgilendirmede, 26 Ekim'de İstanbul Erkek Lisesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 'İzmir Marşı'nı okuyan öğrencilere şiddet uygulandığı' iddialarına ilişkin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme/soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddiaya göre birkaç öğrenci, programdan çıkarılan İzmir Marşı’nı söylemek istemiş ancak okulun Müdür Başyardımcısı Metin Kuş öğrencilere tokat atmıştı.

MÜDÜRDEN VELİLERE MESAJ

Olayla ilgili Okul Müdürü Fatih Güldal, velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında idari izinli olduğu için törenle Kuş’un ilgilendiğini belirtmiş ve mesajda özetle şöyle denilmişti:

“Ancak törenin içeriğine kendisinin izni olmadan eklenen kısımları çıkartmış bu ise bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Törenin bitiminde bir grup öğrencimiz tören içeriğinde olmayan marşları söylemek isteyince öğrencilere kendisini de çok üzen ve yine kendisinin de tasvip etmediği bir şekilde müdahale etmiştir. Olay tasvip edilecek bir durum olmasa da 10 yılı aşkın bir zamandır İEL’de gece gündüz hizmet etmiş birine karşı yargısız infaz yapılması doğru değildir. Gereken idari soruşturmayı ivedilikle açacağımı bildiririm.”