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MEB merkeze bağlı sınav yerleri ve kontenjanları-il il okul listesi

MEB merkeze bağlı sınav yerleri ve kontenjanları-il il okul listesi

MEB'den beklenen haber geldi. 2018 yılında 2 Haziran'da 8. sınıf öğrencilerin isteğe bağlı gireceği merkezi sınav yerleri ve kontenjan alacak okulların listesi yayınlandı. Merkezi sınav başvuruları bugün başlıyor, sınav başvuru sayfası meb.gov.tr'de erişime açıldı. İşte merkezi sınavla öğrenci alacak 1.369 okulun listesi ve kontenjanlar...

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 00:23 - Güncelleme: 11-04-2018 00:23

MEB-Merkezi sınav okulları, kontenjan listesi açıklandı.  8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, bugünden itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek. MEB'in kılavuzuna göre İstanbul’da 225, Ankara’da 82,İzmir’de 62 olmak üzere Türkiye genelinde sınavla girilecek lise sayısı toplam 1.369. İşte, okullar ve kontenjanların tam listesi...

MEB, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları 10 Nisan 2018 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Merkezî Sınava isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacaklardır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

İŞTE MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR

1.369 LİSEYE GİRİŞ SINAVLA: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kılavuzuna göre İstanbul’da 225, Ankara’da 82,İzmir’de 62 olmak üzere Türkiye genelinde sınavla girilecek lise sayısı toplam 1.369 oldu.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Merkezî Sınav; 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. 02 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

Sınavın iki bölümü arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacaktır. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacaklardır.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

SINAVA GİRECEKLERE ÖNEMLİ NOT: Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacaktır.

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