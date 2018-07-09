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MEB ihraç listesi 2018 ihraç edilen öğretmen tam listesi-illere göre

MEB ihraç listesi 2018 ihraç edilen öğretmen tam listesi-illere göre

MEB ihraç edilen öğretmenler isim isim tam listesi haberimizde... Son yayımlanan 701. KHK kararına kamudan toplam 18 bin kişi ihraç edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise toplam 658 kişi mesleğinden ihraç edildi. Peki ihraç edilen öğretmenler kimler?

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 09:50 - Güncelleme: 09-07-2018 09:50

Son yayımlanan KHK kamuda deprem etkisi yarattı ve toplam 18 bin kişi görevinden atıldı yani ihraç edildi. İhraç edilen kamu görevlilerinin arasında 658 tane öğretmen de var. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ve ihraç edilen öğretmenlerin isim isim tam listesi, bağlı oldukları il bilgileri haberimizde...

İşte MEB ihraç listesi ve KHK sonrası isim isim görevinden atılan öğretmenlerin tam listesi...

MEB İHRAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

8 Temmuz 2018 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ağırlıklı olmak üzere 658 MEB personeli meslekten ihraç edildi. Son KHK'ya göre 658 öğretmenin de ihraç listesinde ismi var. İhraç edilen öğretmenlerin görev yeri göz önünde bulundurulduğunda çoğunlukla büyükşehir olması dikkatlerden kaçmadı.

İHRAÇ EDİLEN ÖĞRETMENLER: 658 kişilik MEB ihraç listesinde neredeyse tüm illerden öğretmen var. FETÖ ile ilişkilendiren ve ihrç edilen öğretmenlerin sayısı 30 bine geçti. 

Öğretmen, Maarif Müfettişi, Milli Eğitim Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şube Müdürü, Memur, Eğitim Uzmanı, Şef, Avukat unvanlarında 658 kişi MEB’de ihraç edilirken 701 sayılı KHK ile göreve iade edilenler arasında da 1 kişi Milli Eğitim Bakanlığında göreve iade edildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ: 14 sayfalık MEB öğretmen ihraç listesine bakıldığında en çok ihraçların olduğu iller arasında Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Konya ve Van var. 

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