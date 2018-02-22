MEB-Ehliyet sınav sonuç bilgisi kullanıcı ekranı

Ehliyet sonuçları MEB-MTSAS ekranının bugün saat öğleden sonra 14.00'te erişime açılması bekleniyor. En az 70 puan almak için yaışan binlerce sürücü adayı nefesini tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı motorlu taşıtlar ehliyet sınav sonucu sayfasına kilitlendi. Direksiyon sınavına girmeye hak kazanmak isteyen sürücü adayları http://www.odsgm.gov.tr adresinden 10 Şubat ehliyet sonuclarını öğrenebilecek.

10 Şubat ehliyet sonuç bilgisi SMS, mail yada posta aracılığıyla kişilere gönderilmeyecek. Ehliyet sonuç sorgusu online olarak http://www.odsgm.gov.tr adresinden TC numarası ve şifre ile yapılabilecek.

EHLİYET SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Millî Eğitim Bakanlığı bu yılın çalışma takvimiyle MTSKS sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. Buna göre, 10 Şubat tarihli ehliyet sınavının sonucu 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Ehliyet sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir. Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ireksiyon eğitimi dersi sınavlarında (EK-3) veya (EK-4) formu kullanılır. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifikanın sınavına, EK-7’de yer alan krokide belirtilen şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. “B1” sınıfı sertifikanın sınavında kursiyer Sarı Çizgi üzerinden geçirilmez. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, akan trafikte kursiyerle cep telefonu haricinde uygun iletişim aracı ile iletişim kurar. Diğer sertifika sınıflarının sınavının tamamı akan trafikte yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir.”

“(7) Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. 35 dakikalık sürenin ilk beş dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili (EK-3) veya (EK-4) formlarında yer alan sorular sorulur. Ancak kursiyerin araç tanıma ve kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Akan trafikte kursiyerin başarısız olması halinde aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilir.

(8) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokanlar direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca bu durum il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz.”