Matematik eğitiminin nobeli'nin sahibi Ali Nesin

Kanadalı matematikçi John Charles Fields’in adını taşıyan ve 1932 yılından beri verilen Fields Madalyası ödülünü İran'ın Merivan kentinde doğan, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi matematikçi Caucher Birkar alırken, Türkiye’den Prof. Dr. Ali Nesin de Leelavati Ödülü'nin sahibi oldu.

Birliğin dağıttığı diğer ödüller ise şöyle:

Gauss Ödülü: David Donoho

Chern Madalyası: Masaki Kashiwara

Leelavati Ödülü: Ali Nesin

Fields Madalyası: Caucher Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze, Akshay Venkatesh

Nevanlinna Ödülü: Constantinos Daskalakis