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Marmara'da tsunami bekliyoruz ! Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı

Marmara'da tsunami bekliyoruz ! Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversite'inde yaptığı açıklamada Marmara'da bir deprem beklediklerini söyledi. Deprem neden ile tsunami oluşacağını dikkat çeken Özener

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 14:55 - Güncelleme: 05-11-2018 15:10

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tsunamiyi erken haberdar edebilmek için Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemlediklerini ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi ve uyarı mesajları gönderdiğini dile getiren Özener, 2017'de Bodrum'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamiyi hatırlattı.

Bodrum'daki tsunamide dalga yüksekliğinin biraz fazla olması ile can ve ma kaybının yaşanacağına dikkat çeken Özener "Afetten korunmaya harcanacak her 1 liranın, afet nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kayıplarda 7 liranın azalmasını sağlayacaktır." dedi.

MARMARA'DA TSUNAMİ OLACAK
Tsunaminin oluşması için depremin belli bir büyüklükte olması gerektiğine değinen Özener konuşmasına şöyle devam etti:

"6-6,5'lik bir deprem olması gerekiyor. Marmara'da bir deprem olursa, bir deprem bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz, zamanını bilememekle birlikte, bu deprem sonucunda deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır. İstanbul özeli için ya da Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir depremin etkilerinin can ve mal kaybı olarak etkilerinin tsunamiden olacak etkilerinden kat kat fazla olacağını ifade edebilirim.

EGE VE AKDENİZ'DE TSUNAMİ TEHLİKESİ
 Ama öyle yerler var ki Akdeniz'de bir deprem olduğu zaman bizden uzakta bir yerde deprem olabilir, depremden biz etkilenmeyebiliriz ama tsunami dalgalarından etkilenebiliriz. Bunlarla ilgili de Ege ve Akdeniz'de birçok yerde tsunami tehlikesiyle ilgili senaryolarımız var. ama şimdiden 'şurada olacak, burada olacak.' demek çok anlamlı değil. Bir deprem bekliyorsak, özellikle bir denizde, aletsel büyüklüğün üzerindeyse bunun tsunami de yaratacağını unutmayalım." diye konuştu.   

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman ise tsunaminin aslında bulunduğumuz coğrafyaya çok uzak bir kavram olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 8 bin kilometre üzerindeki sahil şeridinin de tarihte tsunami etkisinde kaldığını biliyoruz."

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