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Malezya halkından hükümete 41 milyon dolar

Malezya halkından hükümete 41 milyon dolar

Malezya'da hükümet, ülkenin dış borçlarını toplamak için "Ümit Fonu" kurdu. Maliye Bakanlığı, şu ana kadar fonda biriken paranın 40 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 22:39 - Güncelleme: 29-07-2018 22:39

Malezya halkı, ülkenin dış borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için hükümetin kurduğu "Ümit Fonu"na şimdiye kadar 41 milyon dolar bağışta bulundu.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile iki ayda halktan toplanan miktarın 41 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Malezya'nın Maliye Bakanı Lim Guan Eng, ne kadar para toplanacağı ile ilgili bir hedef olmadığını belirterek, halkın yaptığı bağışların ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanılacağını kaydetti.

Malezya halkı, 30 Mayıs'ta faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

Malezya'nın, eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar dış borcu bulunuyor.

Ülkede tasarruf tedbirleri kapsamında bakanların maaşları da yüzde 10 düşürülmüştü.

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