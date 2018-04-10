Mahmut Özgener kimdir aslen nereli bakın babası kimmiş!

Mahmut Özgener kimdir, aslen nereli ve İzmir Ticaret Odası seçimlerinde kaç oy aldı soruları merak konusu oldu. 94 seçim sandığından açık ara adı çıkan Mahmut Özgener'in hayatı araştırılıyor. 1963 doğumlu olan Mahmut Özgener aslen izmirli babası ise Esin Özgener.

MAHMUT ÖZGENER KİMDİR: Ege Tütün İhracatçıları Birliği eski Başkanı Esin Özgener’in oğlu olan Mahmut Özgener 1963 yılında İzmir'de doğdu. Ortaokulu İzmir Saint Joseph 'de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun oldu.

1987'den bu yana tütün sektöründe çalışmaktadır. 1999-2006 arasında Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006'da Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.

2004-2006 arasında Türkiye Futbol Federasyonu üyeliğine seçilen Mahmut Özgener, Altay Spor Kulübü'nde de 4 ayrı dönemde başkanlık yaptı. 5 Temmuz 2008 tarihinde TFF başkanı Hasan Doğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ile 6 Temmuz 2008 tarihinde vekaleten başkanlığa getirilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mahmut Özgener, 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurul'unda başkanlığa aday olacağını açıkladı. 19 Ağustos 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurula katılan 216 delegeden 202'sinin oyunu alarak Mahmut Özgener Futbol Federasyonu başkanı oldu.

Ankara Swiss Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yasal çoğunluğa ulaşılarak, divan kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı'na Prof.Dr. Mehmet Helvacı, başkan vekilliğine Şekip Mosturoğlu, sekreterliklere de Fahrettin Curoğlu ve Ali Sürmen seçildiler. Fenerbahçe'den Ömer Temelli, Diyarbakırspor'dan Hakan Bilal Kutlualp, 2 yeni delege olarak seçildiler.

İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Özgener evli ve 2 çocuk babasıdır.

MAHMUT ÖZGENER'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI: İzmir Ticaret Odası (İZTO) başkan adayı Mahmut Özgener, üyelerin gelişim ve atılım isteğinin bugün yapılacak seçimlere yansıyacağını söyledi. İZTO meslek komitesi ve üyelerinin seçimleri bugün Gaziemir’deki Fuar İzmir alanında yapılacak. Sabah 09.00’da başlayacak seçim 17.00’de sona erecek. Seçimde toplam 79 meslek komitesinde 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi belirlenecek. Seçimi kazanan 175 meclis üyesi, cumartesi günü İZTO Meclis Salonu’nda toplanarak yönetim kurulu başkanı ve meclis başkanını belirleyecek.

‘SAHA ZİYARETLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre seçimlerin kent esnafına ve İzmir’e hayırlı olmasını dileyen İZTO başkan adayı Mahmut Özgener, beklenen gelişim ve atılım isteğinin sandığa yansıyacağını kaydetti. Özgener, “Her bireyin değişimin öncüsü olmak için yoğun ilgi gösterip bize destek olacağına inanıyorum. Saha ziyaretlerimizde bir araya geldiğimiz işadamları her seferinde değişimin vaktinin geldiğini ve mutlaka oylarını kullanacaklarını söyledi. Bu ilgi bizleri çok mutlu etti ve kazanacağımıza olan inancımız perçinlendi” dedi.

‘BU BİR YARIŞ’

İzmir’in demokrasi şenliğinin yaşanacağı seçimin birlik, beraberlik ve şenlik havasında geçeceğine de inandıklarını dile getiren Özgener, “Bu bir yarıştır. Kazananlar olacağı gibi kaybedenler de olacaktır. Bize düşen sonuç ne olursa olsun bunu olgunlukla karşılamak ve rakibimizi kutlamayı bilmek. Demokrasinin beşiği olan İzmir’de seçimde bunu bir kez daha göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.