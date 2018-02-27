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Mahkemeden eski MİT'çi için flaş karar

Mahkemeden eski MİT'çi için flaş karar

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un, yargılandığı davada kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 18:49 - Güncelleme: 27-02-2018 00:09

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi Başkanı Günay Coşkun'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya, tutuklu sanık Coşkun ve avukatı Mutluhan Karagözoğlu katıldı. Karagözoğlu, müvekkilinin suçsuz olduğunu ve hiçbir örgütle bağlantısının bulunmadığını savundu. 

Bir önceki duruşmada dinlenilen tanık S.F'nin, Coşkun'un altında çalışan bir memur olduğunu aktaran Karagözoğlu, S.F'nin FETÖ'cü olduğunu kabul ettiğini ve itirafçı olarak ifadeler verdiğini belirtti.

Avukat Karagözoğlu, şunları kaydetti: 

"Müvekkilime karşı MİT mensubu olarak örgüt üyeliği suçlaması var. Suçlamaların iki dayanağı bulunuyor. Bunlardan biri 2010-2012 yıllarında telefon sinyallerinin çakışması. Bunun suç kanıtı olamayacağına geçen duruşmada değindik. İkinci dayanak ise S.F... Tanık S.F. müvekkilimin altında çalışan bir memurdur. İtirafçı olarak sürekli ifadeler veriyor. Geçen duruşmada da dinlendi. Nasıl duyduysa, bizim savunmalarımızı çürütmek için de savunmasına ilaveler yaptı. S.F, FETÖ mensubu olduğunu ifade ediyor ama halen MİT'te çalışıyor. Tanık olarak celbi edilen S.Ç. de halen MİT'te çalışmaya devam ediyor. Coşkun, 19 aydır tutuklu. Geçen süre ceza anlamına gelecek miktardadır. Karartılacak delil yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz." 

Beyanların ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Melih Uçar, sanık Coşkun'un adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildiğini belirtti. 

Sanık avukatına beyanlara karşı savunma için süre verilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi. 

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