Mağarada kaybolan futbol takımı oyuncuları bulundu!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai'de Yaklaşık bin kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kaybolan 13 kişiyi bir haftadan uzun süredir arıyordu.
Çocuklarla antrenörlerinin bulunduğu tahmin edilen noktaya yaklaşan ekipler, gruba yaklaşıldığını açıklamıştı.
Tayland'da yağmur mevsiminde yağışların aralıksız devam etmesi nedeniyle daha önce mağaradaki su seviyesini düşürülememişti.
11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, 8 gün önce Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuştu.
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