Lyon Üniversitesi'nde büyük patlama!

Fransa'nın Lyon Üniversitesi Kampüsünün çatısında başlayan yangında büyük bir patlama gerçekleşti. Patlamanın inşaat alanındaki gaz tüplerinden meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu belirtiliyor.

YARALILAR VAR

Gaz sıkışması sonrası 3 kişinin yaralandığı gelen ilk bilgiler arasında. Reuters haber ajansı ise, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.