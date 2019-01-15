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Lüks otele saldırı: Ortalık savaş alanına döndü!

Lüks otele saldırı: Ortalık savaş alanına döndü!

Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otelden patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıkları 2 ayrı patlama sesinin yanı sıra silah sesleri duyduklarını söyledi. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 18:03 - Güncelleme: 15-01-2019 18:03

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde DusitD2 adlı otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda bir kişi öldü dört kişi yaralandı. Saldırıyı Eş-Şabab üstlendi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor. Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade ediliyor. İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

EŞ-ŞEBAB'TAN SALDIRI AÇIKLAMASI

Eş-Şebab örgütü Kenya'daki saldırıyı üstlendi. Örgütün askeri operasyonlar sözcüsü Abdiasis Ebu Musab, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyonlarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Eş-Şebab örgütü sık sık Kenya'da saldırılar gerçekleştiriyor. Örgüt 2013 yılında bir alışveriş merkezine yaptığı saldırıda 67 kişiyi öldürmüştü. 2015 yılında ise bir üniversiteye yapılan Eş-Şebab saldırısı nedeniyle 147 kişi ölmüştü.

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