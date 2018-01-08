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Lise kavgasında kan aktı!

Lise kavgasında kan aktı!

Bahçelievler'de çıkan kavgada, bir lise öğrencisi bıçakla yaralandı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği lise önünde önlem aldı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 17:26 - Güncelleme: 08-01-2018 17:26

BAHÇELİEVLER'de okul önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan M.A. ile E.A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanındaki bıçağını çıkarıp arkadaşı E.A.'yı bacağından ve omzundan yaraladı. Yaralanan öğrenci, koşarak okula sığındı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

LİSE KAVGASINDA KAN AKTI

Okula gelen polis ekipleri, kavga eden öğrencilerin arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Yaralanan öğrenci E.A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, arkadaşını bıçaklayıp kaçan öğrenciyi arıyor.

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  • SİVASİSTANBUL 08 Ocak 2018 18:41 YETKİLİLERE YALVARIYORUZ ARTIK ŞU VURDULU KIRDILI MAFYA DİZİLERİNİ YASAKLAYIN TÜRKİYEDE SUÇ ORANIN BAŞLICA SEBEBİ BU, REYTING İÇİN YAPMAYACAKLARI KÖTÜLÜK YOK TV LERİN.

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