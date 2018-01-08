Lise kavgasında kan aktı!

BAHÇELİEVLER'de okul önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı.

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan M.A. ile E.A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., yanındaki bıçağını çıkarıp arkadaşı E.A.'yı bacağından ve omzundan yaraladı. Yaralanan öğrenci, koşarak okula sığındı. M.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

LİSE KAVGASINDA KAN AKTI

Okula gelen polis ekipleri, kavga eden öğrencilerin arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. Yaralanan öğrenci E.A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis, arkadaşını bıçaklayıp kaçan öğrenciyi arıyor.