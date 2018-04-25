Lice'de çatışma çıktı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası yakınlarında teröristlerce açılan ateş sonucu sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur (28) şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehadet Konya'nın Seydişehir ilçesindeki evini yasa boğdu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.