LGS örnek sorular MEB-Sayısal bölüm soru-cevapları

Liseye geçiş sınavı hakkında detaylı bilgi veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz LGS sınav yerlerinin ve sınav giriş belgelerinin 22 Mayıs'ta açıklanacağını söyledi. LGD sınavı ise 2 Haziran'da yapılacak. Yılmaz, öğrencilerin yüzde 10’unun sınavla bir liseye yerleşeceğini söyledi. İmam Hatip'lere yerleştirme oranının yüzde 23 olarak öngörüldüğünü belirtti. İşte LGS sınavı hakkında tüm merak edilenler ve detaylar... LGS sınavına öğrencilere toplam 90 soru sorulacak .Ayrıca 2018 yılında LGS sınavı ise 2 Haziran'da yapılacak. İşte lisete geçiş sınavı hakkında tüm merak edilenler...

LGS ÖRNEK SORULAR MEB-SAYISAL BÖLÜM

EĞİTİM BÖLGELERİ AÇIKLAMASI: Bakan Yılmaz ayrıca, yüzde 10’un altında kalan illerde gelecek taleplere de açık olduklarını dile getirdi. Yılmaz, eğitim bölgelerinin ise haziran ayında açıklanacağını da belirtti. Bakan Yılmaz'ın açıklamaları özetle şöyle:

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ 22 MAYIS'TA: Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Onların yaklaşık yüzde 10’u kadarını sınavla öğrenci alan okullara kaydını yapacağız. Kendi okulunda mı girecek? Duyuru yaptık, herkesin tercihine bırakıldı sınava girmek. Ne kadarı tercih edecekleri daha belli değil. 1 milyon 200 bin öğrencimizin hepsi de seçerse, o zaman arkadaşlarımız 1 milyon 200 bin öğrenciyi alacak okulları belirleyecek ve 22 Mayıs'ta öğrencilere, sınava giriş belgesini vereceğiz. Geçen yıl herkes kendi okulunda giriyordu. Bu dönemde böyle bir kayıt yok. Çünkü okullar da öğrencilerin tercihine göre belirlenecek.

SORU SAYISI NE OLACAK: 90 soru soracağız demiştik, sayısal ve sözel olacak. Fen ve Türkçe’nin ağırlığı biraz fazla. Din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil diğerlerinden biraz daha az. Gerek telefonla, gerek mesajla, gerekse gördüğünde herkes kendi mahallesinde bulunan bir okulun da bu kapsama girmesini istiyor. Ancak oradaki esas aldığımız husus, yüzde 10’u geçmemesi. Çünkü istiyoruz ki, bu sınav kaygısı, heyecanının mümkün olduğunca en az sayıda öğrencilere verilmesini istiyoruz. Yarış atı gibi öğrencileri bir sınavdan diğerine koşturuyoruz diyenler şimdi şu okul niye bu kapsama girmedi diyerek okul sayısını artırmak istiyor.

OKULLARI BELİRLERKEN YÜZDE 10 KRİTERİNİ DİKKATE ALDIK: Biz, 'bu okul da bu listeye girsin' diyenlere şunları söylüyoruz, ilinizdeki öğrenci sayısı ne kadar 100 bin örneğin, bunun 10 bini sınavla öğrenci alacak okullara girecek. Geriye kalan yüzde 90’ı yereldeki yerleştirmeyle, ikametgahına en yakın okula yerleştirilecek. Dolayısıyla bir artma olmadı, yüzde 10 kriterini esas aldık. Bu okulu da alın diyorlar. O zaman da bu oran yüzde 11, 12, 14 hatta daha da yukarı gider. O zaman TEOG sistemini kaldırmakla istediğimiz amaca ulaşmamış olacağız.

FEN VE SOSYAL BİLİMLERİN HEPSİNİ ALDIK: Sınavla öğrenci alacak okulları belirlerken kriterler şuydu: Bir, fen liselerinin hepsini aldık. İki, sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Eğer fen ve sosyal bilimler lisesi yüzde 10 kriterine yaklaşmışsa bir Anadolu lisesini daha eklemedik. Eğer bu oran yakalanmadıysa Anadolu liseleri de listeye dahil edildi. Buna rağmen yüzde 10'un altında kalan yerler varsa gelen talepler başımızın üstüne. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, fen, sosyal ve Anadolu lisesi 620 okul var. 78 bin 300 öğrenci bu kapsamda. Oranı yüzde 62. Mesleki ve teknik eğitimde 449 okulu bu kapsama aldık. 19 bin 170 öğrencimiz girecek. Oranı yüzde 15.

EĞİTİM BÖLGELERİ HAZİRANDA AÇIKLANACAK: Eğitim bölgeleri haziran ayında açıklanacak.Köklü okullar, fen ve sosyal bilimleri liseleri yüzde 10 oranını doldurduğu için bu köklü okulları listeye dahil edemedik .Hiçbir ilde sınavla alan okul yoktur tabiri doğru değildir. Her ilçede olacak diye bir şart yok. Gaye, o ildeki yüzde 10 öğrenciyi sınavla alan öğrenciyi bu sisteme dahil etmek.