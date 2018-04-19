LGS başvuru süresi uzatıldı-Liseye giriş sınavı ne zaman 2018

LGS başvuru ne zaman bitiyor, MEB'den LGS başvuruları için yeni açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı.

MEB'in Twitter hesabı üzerinden, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek ortaöğretim kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sınavın başvuru tarihlerinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı." bilgisi paylaşıldı.