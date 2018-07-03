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Leyla Aydemir'in ölüm sebebi ne küçük kız tecavüz kurbanı mı?

Leyla Aydemir'in ölüm sebebi ne küçük kız tecavüz kurbanı mı?

AĞRI'daki kayıp Leyla'dan gelen son dakika haberler herkesi üzdü. 4 yaşındaki Leyla'nın cesedi derede bulundu. Leyla'nın ölüm sebebi ve tecavüz kurbanı olup olmadığıyla ilgili sorulara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 02:30 - Güncelleme: 03-07-2018 02:30

Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir’den (4), acı haber geldi. Leyla’nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında suya atılmış şekilde bulundu. Cesedi Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından buldu.

Sırtında yara izleri vardı
Leyla Aydemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Küçük kızın ölüm sebebi otopsi ile netleşecek. Leyla'nın cesedini gören dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.

Tecavüz bulgusu var mı?
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedi defalarca aranan bir noktada bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu noktaya dikkat çekerek 'Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim var' dedi.

Bakan Soylu CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Leyla'nın ölüm sebebine ilişkin şu bilgileri verdi:
-'Sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Ama bunların hepsi otopsinin sonucuna göre kesin belirlenmesi gereken süreçler. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, Allah muhafaza'

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

Küçük Leyla nasıl kaybolmuştu? : Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 3’ü erkek, 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı’nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyünde kayboldu. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla’ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak 18 gün boyunca küçük kıza ulaşılamadı.

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