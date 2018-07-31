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Layla'nın babası ölümden döndü: Kızım aklımdan çıkmıyor

Layla'nın babası ölümden döndü: Kızım aklımdan çıkmıyor

AĞRI'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazası geçirdi. Aydemir, ''Hatalı bendim, Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 11:17 - Güncelleme: 31-07-2018 11:17

AĞRI'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın birinci kaybolan, 18 gün sonra da dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, trafik kazasında yaralandı.

Kızının aklından çıkmadığını, dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığını söyleyen Aydemir, "Hatalı bendim" dedi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI
Kaza, dün merkez Kağızman Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 AAT 519 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e çarptı. Yaralanan Aydemir, çağırılan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler oluşan Nihat Aydemir, tedavisinin ardından taburcu edildi.

''HATALI BENDİM, KIZIM AKLIMDAN ÇIKMIYOR''
Dalgın bir şekilde yolun karşısına geçerken otomobili fark etmediğini belirten Nihat Aydemir, "Hatalı bendim. Yol, çalışma nedeniyle tek şeride düşürülmüş. Kızım aklımdan çıkmıyor. Dalgın bir halde karşıya geçerken kendimi yerde buldum. Ağrılarım var ama durumum iyi" diye konuştu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Aydemir, kızı Leyla ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İşte trafik kazası geçiren acı babanın hastaneden görüntüsü...

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Erkin 31 Temmuz 2018 11:36 Allah im bu cocuga kiyanlari iki cihanda kahret yarabbim,hala aklimdan cikmiyor,babasi ne yapsin,nasil unutsun?Allah anasina babasina dayanma gucu versin kurban oldugum.

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