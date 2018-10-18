  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Lamborghini’yi iten İBB işçileri o anları anlattı

Lamborghini’yi iten İBB işçileri o anları anlattı

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Levent’teki Büyükdere Caddesi'nde yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobil bozularak yolda kaldı. Trafiğin en işlek olduğu saatte bozulan milyonluk araç kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-10-2018 19:19 - Güncelleme: 18-10-2018 19:19

İstanbul'da yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki Lamborghini marka otomobil bozulunca yardımına İBB Trafik Müdürlüğünde görevli işçiler koştu. Sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturan işçiler, o anları anlatarak yardım bekleyen vatandaşlar için her an göreve hazır olduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğüne bağlı Düşey Trafik Levhalama ekibinde çalışan Birol Tosun, Recep Aykut ve Serkan Çalışır sol şeritte arıza yapan bir aracın kendilerinden yardım istediğini gördü. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına harekete geçen işçiler milyonluk aracı iterek sağ şeride götürdü. Belki de hergün benzer olaylarda vatandaşlara yardım eden İBB işçileri aracı sağa çektikten sonra işlerini yapmaya devam etti. Olayın ardından kameralara konuşan yardımsever işçiler, gönül belediyeciliği anlayışıyla yardım bekleyen vatandaşlar için her an göreve hazır olduklarını söyledi.

“TRAFİĞİN AKIŞINI ENGELLEMEMEK ADINA YARDIMCI OLDUK”

İBB Trafik Müdürlüğü personellerinden Recep Aykut, “Sol şeritte arıza olan bir araç yardım istedi bizden. O sırada arkadan gelen araçlar kornaya basıyordu. Biz de arkadaşlarla kendisine yardım ettik. Biraz meşakkatli oldu ama aracı çektik. Bize teşekkür etti. Bu şekilde bir nebze trafiğin sıkışmasını engelledik. Arızadan kaynaklı olduğunu söyledi. Araba çalışıyordu. Vitese geçmediği için sıkıntı olmuş. Trafiğin akışını engellememek adına yardımcı olduk” dedi.
“Arabadaki vatandaş yardım edin diye bağırıyordu”

Gönül belediyecileri olarak bu işi yaptıklarının altını çizen Birol Tosun, “Her konuda yardımcı oluyoruz. O da bir tesadüf oldu. Çok korna basıldı. Ses ve gürültü oldu. Kaza, bela bir şey olmasın diye yardım ettik. Beyaz Masa olarak trafik levhalarıyla uğraşıyorduk. Çok karıştı orası. Onu görünce arabadaki vatandaş yardım edin diye bağırıyordu. Arkadaş da sesi duyunca yardım ettik” dedi.

“BUGÜN YARDIMCI OLDUĞUMUZ BELKİ PAHALI BİR ARABA AMA BİZ BUNLARA DİKKAT ETMİYORUZ”

Her vatandaşa ayırt etmeksizin yardım ettiklerini ifade eden Serkan Çalışır, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere vermiş olduğu ilk talimat gönül belediyeciliği olmuştur. Her gün bu anlayışla yola çıkıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet vermek için burada bulunuyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Gerek yaşlı olsun, gerek araba arızası olsun, elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Bugün yardımcı olduğumuz belki pahalı bir araba ama biz bunlara dikkat etmiyoruz. Vatandaş gözüyle baktığımız için o anlayışla karşılıyoruz. Kim olursa olsun her zaman yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Lamborghini’yi iten İBB işçileri o anları anlattı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro