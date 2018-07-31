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KYB ile uzun süre sonra ilk temas! 2 MİT'çinin kaçırılması...

KYB ile uzun süre sonra ilk temas! 2 MİT'çinin kaçırılması...

Ağustos 2017 yılında KYB yönetimindeki Süleymaniye'de 2 istihbaratçının PKK tarafından kaçırılmasından sonra KYB'nın Ankara temsilciliğini kapatan Türkiye, KYB ile uzun süre sonra ilk teması kurdu.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 12:17 - Güncelleme: 31-07-2018 12:17

İRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Türkiye arasında 1 yıl gibi uzun bir aradan sonra ilk temas, dün Erbil kentinde gerçekleşti. Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile KYB Sözcüsü Sadi Pire başkanlığındaki heyet, bir araya geldi. KYB Genel İlişkiler Ofisi'nden yapılan açıklamada, KYB Sözcüsü Sadi Pire'nin Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay başkanlığında bir heyet ile görüştüğü belirtildi.

ORTAK ÇALIŞMAYA HAZIRIZ... Açıklamaya göre, Sadi Pire, KYB'nin Türkiye ile ilişkilerinin uzun bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, "İki taraf arasındaki dostane ve iyi ilişkiler, karşılıklı istikrara ve daha aydınlık bir geleceğe yol açıyor. Siyasi ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve dolayısıyla Türkiye'nin ve bölgenin ortak çıkarlarına hizmet ediyor" dedi. Açıklamada, Başkonsolos Hakan Karaçay'ın da Türkiye'nin Irak ve KBY'nin siyasi istikrarına büyük önem verdiğini dile getirerek, "Karşılıklı ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için ortak çalışmaya hazırız" dediği belirtildi. 

2 İSTİHBARATÇININ KAÇIRILMASI SONRASI... Ağustos 2017 yılında KYB denetiminde bulunan Süleymaniye'nin Dokan ilçesinde 2 istihbaratçının PKK tarafından kaçırılmasının ardından Ankara ile KYB arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş, bu olayın ardından Türkiye, KYB'nin Ankara temsilciliğini kapatmış, ardından Irak Kürt bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumundan sonra da Türkiye, Erbil ve Süleymaniye uçuşlarını durdurmuştu. Bir süre sonra Erbil uçuşları tekrar başlatılırken, Süleymaniye'ye uçuşlar ise hala yapılmıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son olarak 23 Ağustos 2017 tarihinde Irak ziyareti kapsamında Erbil'de KYB'nin sözcüsü Sadi Pire ile görüşmüştü.

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