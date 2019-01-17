  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kutsal mekanlar İsrail'in olacak ABD'den Yüzyılın Kaosu Anlaşması

Kutsal mekanlar İsrail'in olacak ABD'den Yüzyılın Kaosu Anlaşması

İSRAİL kanalı Reshet 13 TV, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Yüzyılın Anlaşması' projesi olarak bilinen sözde 'Orta Doğu Barış Planı'nı yakın zamanda açıklayacağını belirtti ve planla ayrıntıları paylaştı. Plana göre mukaddes yerler İsrail'e bırakılacak.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 11:00 - Güncelleme: 17-01-2019 11:00

İSRAİL kanalı Reshet 13 TV Orta Doğu'nun ABD tarafından şekillendirmek istediği plana ilişkin bir haber yayımladı. Kanalın, kapalı basın toplantısına katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 90'ını ve Doğu Kudüs'ü Filistinliler'e bırakacak şekilde düzenlendi.

Kutsal mekanlar ne olacak?...Plana göre, Kudüs ve Filistinlilerin kutsal saydığı mekanlar ise İsrail'in hakimiyetinde olacak.

Ayrıca, İsrailliler Batı Şeria'daki belli başlı yerleşim alanlarını, daha sonra genişletmemek şartıyla, hâkimiyet bölgelerine ekleyebilecek, ancak yasadışı kontrol altında tuttukları bölgeleri ise boşaltmaları gerekecek.

KRİZE ÇÖZÜMMÜŞ
Haberin dayandırıldığı kaynak, planın, Ortadoğu'da son 20 yıldır devam eden kriz için iyi bir çözüm olduğunu belirtti.

ABD'nin, Filistinliler'in kendi tavsiyelerine uyarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tüm bölgelerini terk etmesini umduğu, Kudüs ve Filistin'in bölünmesine karşı çıkan İsrail'den de bazı tavizler beklediği belirtildi.

PLAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haberde ayrıca, planın birkaç hafta önce açıklanmasının düşünüldüğü ancak daha sonra İsrail'deki Parlamento seçimlerinin ardından açıklanması kararı alındığı açıklandı.

Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda planın neler içerdiğini henüz çok az kişinin bildiğini ve medyada çıkan haberlerin bilgi verme konusunda yardım etmediğini söyledi.

SEÇİMLERDEN SONRA
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin Ortadoğu barış planı açıklamasını İsrail'de nisanda yapılacak genel seçimlerden sonrasına ertelediğini öne sürdü.

AYLARDIR ÇALIŞIYORLAR
Trump yönetimi aylardır İsrail-Filistin yerleşimi için barış planı üzerinde çalışıyor. Ancak Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini açıklamıştı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kutsal mekanlar İsrail'in olacak ABD'den Yüzyılın Kaosu Anlaşması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2019 11:59 müslümanlar araba ev tarla almaya eglenmeye devam etsin. biz istedigimizi dikta ederiz demeye getiriyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro