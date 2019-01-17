Kutsal mekanlar İsrail'in olacak ABD'den Yüzyılın Kaosu Anlaşması

İSRAİL kanalı Reshet 13 TV Orta Doğu'nun ABD tarafından şekillendirmek istediği plana ilişkin bir haber yayımladı. Kanalın, kapalı basın toplantısına katılan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 90'ını ve Doğu Kudüs'ü Filistinliler'e bırakacak şekilde düzenlendi.

Kutsal mekanlar ne olacak?...Plana göre, Kudüs ve Filistinlilerin kutsal saydığı mekanlar ise İsrail'in hakimiyetinde olacak.



Ayrıca, İsrailliler Batı Şeria'daki belli başlı yerleşim alanlarını, daha sonra genişletmemek şartıyla, hâkimiyet bölgelerine ekleyebilecek, ancak yasadışı kontrol altında tuttukları bölgeleri ise boşaltmaları gerekecek.

KRİZE ÇÖZÜMMÜŞ

Haberin dayandırıldığı kaynak, planın, Ortadoğu'da son 20 yıldır devam eden kriz için iyi bir çözüm olduğunu belirtti.

ABD'nin, Filistinliler'in kendi tavsiyelerine uyarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün tüm bölgelerini terk etmesini umduğu, Kudüs ve Filistin'in bölünmesine karşı çıkan İsrail'den de bazı tavizler beklediği belirtildi.

PLAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberde ayrıca, planın birkaç hafta önce açıklanmasının düşünüldüğü ancak daha sonra İsrail'deki Parlamento seçimlerinin ardından açıklanması kararı alındığı açıklandı.



Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda planın neler içerdiğini henüz çok az kişinin bildiğini ve medyada çıkan haberlerin bilgi verme konusunda yardım etmediğini söyledi.

SEÇİMLERDEN SONRA

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin Ortadoğu barış planı açıklamasını İsrail'de nisanda yapılacak genel seçimlerden sonrasına ertelediğini öne sürdü.

AYLARDIR ÇALIŞIYORLAR

Trump yönetimi aylardır İsrail-Filistin yerleşimi için barış planı üzerinde çalışıyor. Ancak Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini açıklamıştı.