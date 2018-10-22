Kütahya'da aldatılan koca dehşet saçtı

Kütahya'da, evinin kapısını geç açan karısının davranışlarından şüphelenip odaları kontrol eden adam, balkonunda fark ettiği adamı bıçakla yaraladı.

Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi. Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.