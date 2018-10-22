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Kütahya'da aldatılan koca dehşet saçtı

Kütahya'da aldatılan koca dehşet saçtı

Kütahya'da bir koca, iş yerinden evine erken dönünce, karısıyla ilişkisi olan adamı evinin balkonunda yakalayarak bıçakladı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 19:05 - Güncelleme: 22-10-2018 19:05

Kütahya'da, evinin kapısını geç açan karısının davranışlarından şüphelenip odaları kontrol eden adam, balkonunda fark ettiği adamı bıçakla yaraladı.

Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi. Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 19:30 Kadin adami vezirde eder rezilde..Boyle kadini o saat sokaga atsaydi adamada essek sudan gelene kadar saglam bir sopa cekseydi hic olmazsa hapislik olmazdi.

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