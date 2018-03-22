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Küstah Türkiye hamlesi! Çipras şikayet etti ama Putin...

Küstah Türkiye hamlesi! Çipras şikayet etti ama Putin...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya lideri Vladimir Putin’in seçim zaferini kutlamak için bugün telefon açtığında Türkiye’yi de şikâyet ettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 17:54 - Güncelleme: 22-03-2018 17:54

Çipras-Putin telefon görüşmesiyle ilgili detayları diplomatik kaynaklardan öğrenen Rusya’daki Vzglad gazetesi, ikili temasta Türkiye'nin de gündeme geldiğini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras, Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin'e anlatmış. Bunun üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt yerine Çipras'a ''Buyurun Moskova'yı ziyaret edin konuşalım'' demiş.

Çipras ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında resmi açıklama yapan Kremlin Sarayı ise Türkiye’nin adını vermeden, "Görüşmede Akdeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alınmıştır" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 18:04 Ne gizli sevusmus bu ya Iki Devlet Baskani görüsüyor, bizim Türkiye hemencecik Basin yoluyla Servis yapiyor. Ha Türkiyeden baska duyan bilen yok ha.

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Vladimir Putin
VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.

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