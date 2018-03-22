Küstah Türkiye hamlesi! Çipras şikayet etti ama Putin...

Çipras-Putin telefon görüşmesiyle ilgili detayları diplomatik kaynaklardan öğrenen Rusya’daki Vzglad gazetesi, ikili temasta Türkiye'nin de gündeme geldiğini duyurdu.
Görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras, Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin'e anlatmış. Bunun üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt yerine Çipras'a ''Buyurun Moskova'yı ziyaret edin konuşalım'' demiş.
Çipras ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında resmi açıklama yapan Kremlin Sarayı ise Türkiye’nin adını vermeden, "Görüşmede Akdeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alınmıştır" dedi.
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Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.DEVAMI »
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