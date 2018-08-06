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Kulede gergin anlar! İki pilot birbirine...

Kulede gergin anlar! İki pilot birbirine...

Atatürk Havalimanı'na iniş yapan iki uçağın pilotu arasında durma çizgisi polemiği tartışmaya dönüştü. Kule konuşmalarına yansıyan tartışmada pilotlardan birinin "Çıkışta bekliyorum" sözlerine diğer pilot, "Görüşelim canım görüşelim" diyerek cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 16:08 - Güncelleme: 06-08-2018 16:08

Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen olay şu şekilde gelişti: 

Türk Hava Yolları (THY)'nin uçağı 05-23 pistinden Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. THY uçağın pisti terk ederek park yerine gitmek üzere taksi yapmaya başladı. Bu sırada Atlas Global Havayolları'nın uçağı inişini tamamladıktan sonra hızlı taksi yolundan pisti terk etti. Bu sırada Atlas Global uçağının pilotu, THY pilotunun durma çizgisini geçtiğini söyledi. Bunun üzerine iki pilot arasında tartışma yaşandı. O tartışmalar kule konuşmalarına yansırken, olayla ilgili rapor tutuldu. Yetkililer yaşanan kural ihlali ve yaşanan diyaloglarla ilgili olarak soruşturma başlattı.   

İşte o konuşmalar:

-Atlas Global Pilotu: Hızlı taksi çıktıktan sonra Türk Hava Yolları'nın uçağının durma gibi bir niyeti yok mu? Farklı bir durum mu var?

-Kontrolör: Yok efendim. Aslında durması gerekiyordu. Gördüğümüz kadarıyla İletelim kendisine

-Atlas Global Pilotu: Anlaşıldı. Uçuş emniyetsizliği yaratıyor. Tekrar ikaz ederseniz sevinirim.

-THY Pilotu: Biz terk ediş çizgisini geçtiğimiz için taksi yaparak yol vermeye çalıştım. Ben de biliyorum, farkındayım. Teşekkür ederim.

- Atlas Global Pilotu: Herhangi bir şekilde de geçmediniz, farkında da değilsiniz. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olun.

-THY Pilotu: Efendim geçip geçmediğime ben karar veririm. Siz karar veremezsiniz. Siz önce bir pisti terk edin, biz de taksimizi yapalım. Gördüm, farkındayım ne yaptığımın.

-Atlas Global Pilotu: Hiçbir şeyin farkında değilsin.  Geçtiğiniz yeri biz görebiliyoruz. Yerde yanan ışıklar da gözüküyor. İyi uçuşlar olsun.

-Kontrolör: Frekansta polemik yapmayalım lütfen. Gerekli durum olursa ilgililere bildiririz. Taksiye devam edin efendim.

-THY Pilotu: Arkadaşımız ikince kez kule ile böyle konuşuyor. Durumu rapor edeceğim, bilginiz olsun. Siz de rapor edin olur mu?

-Kontrolör: Mütabık efendim. Lütfen frekansı meşgul etmeyelim.

-Atlas Global Pilotu: Bu ikinci durum değil. Ben de sizi rapor edeceğim. Bu kanalı da meşgul etmeyin, devam edin.

-THY Pilotu: Atlasjet'in kaptanının bir problemi varsa, çıkışta bekliyorum kendisini. Kendisiyle görüşelim.

-Atlas Global Pilotu: Görüşelim canım, görüşelim. Çıkışa gel.

-Başka bir pilot: Arkadaşlar, ayıp oluyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • malatyalı 06 Ağustos 2018 16:32 Yazık. hiç yakışmıyor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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