  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Kuduz Köpek' Mattis, Bolton'u kıskandı! Şeytanın vücut bulmuş halisin...

'Kuduz Köpek' Mattis, Bolton'u kıskandı! Şeytanın vücut bulmuş halisin...

ABD deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakaplı emekli generali ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı atanan John Bolton'la tanışırken taşı gediğine koydu: ''Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum.''

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:54 - Güncelleme: 30-03-2018 15:59

Donald Trump kabinesinin en şahin bakanı olarak gösterilen 'kuduz köpek' lakaplı emekli general ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un şahinliğini kıskandı. Mattis, Boltan'la tanışırken ''Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum" dedi. 

ŞAHİN İSİMLER GELİYOR: ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına H.R. McMaster'ın yerine John Bolton'u getirmesinin ardından medyanın dikkati Savunma Bakanı Jim Mattis'in vereceği tepkiye yöneldi. 

'KUDUZ KÖPEKTİ, GÜVERCİN KONUMUNA DÜŞTÜ': Amerikan medyası, Trump'ın son değişikliklerinin ardından, deniz piyadelerinin 'kuduz köpek' lakaplı emekli generali Mattis'in, kabinede en güvercin isim olarak kaldığı ve tecrit edilmiş duruma düştüğüne dair yorumlara yer veriyor.

'ŞAKAYLA KARIŞIK': Daha önce Tillerson'ın kovulmasını 'bir Washington D.C. hikayesi' diye geçiştirmiş olan Mattis, Bolton'la ilk görüşmesinde ise şakayla karışık taşı gediğine oturttu. Bolton'u Pentagon'un girişinde karşılayan Mattis ''Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve ben de seninle tanışmak istedim'' dedi.

'ŞAHİNE KAHKAHA ATTIRDI': Bolton'un kahkahasının ardından ikili birlikte kapıdan içeri girdi.

MATTIS'E GÖRE ENDİŞEYE MAHAL YOK: Bu anları yakalayan CNN, ikilinin Kuzey Kore ve İran konularında anlaşmazlığa düşmelerinin beklendiğini, ancak Mattis'in Bolton'la ilgili endişelendiği yorumlarına meydan bırakmamaya çalıştığı yorumunu yaptı.

'UMARIM DÜNYA GÖRÜŞLERİMİZ FARKLIDIR': Salı günü bu yönde bir açıklama yapan Mattis, ''Bolton ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Grup halinde aynı şeyleri düşünme durumundan kaçınmak için kendisiyle farklı dünya görüşlerimiz olduğunu umuyorum. Önceden söyleyeyim, bu bir ortaklık olacak, ilerleme kaydetmek için adım atacağız'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Kuduz Köpek' Mattis, Bolton'u kıskandı! Şeytanın vücut bulmuş halisin... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • tg 30 Mart 2018 16:10 Bizim yorumumuza gerek bırakmamış adamlar.biri kuduz köpek biri şeytanın vücut bulmuş hali.daha iyisini bulamazdık.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro