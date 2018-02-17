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Küçük Çamlıca'da görüntü kirliliğini bitirecek kule

Küçük Çamlıca'da görüntü kirliliğini bitirecek kule

ÇAMLICA’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 13:59 - Güncelleme: 17-02-2018 13:59

Çamlıca Kulesi'nde 1300 tonluk anteni kulenin üzerinde yükselmeye başladı.  Kule tamamlandığında 365.5 metreye  ulaşacak. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 595 metreye ulaşacak

1300 TONLUK ANTEN: Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlandı. Kulenin 1300 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla yükselmeye başladı. 160 metrelik çelik antenin 11 parçaya bölünerek imal edildiği, kulenin betonarme kulesinin içine sokularak birleştirildiği öğrenildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK: 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtiltdi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. İstanbul’un sembolü olması beklenen yeni kulede 176'ncı ve 180'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mehmet 17 Şubat 2018 16:26 çirkin olacak... ahada buraya yazıyorum.

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