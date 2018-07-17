Kronik Pelvik ağrı nedir göbek deliğinin altı ile leğen kemiği arası...

Göbek deliğinin altı ile leğen kemiği arasında 6 aydan daha uzun süren ağrı olarak tanımlanmaktadır. Kronik Pelvik Ağrı kadınlar arasında en sık görülen medikal problemlerden biridir. Kronik Pelvik Ağrılı kadınların %25’i her ay 2-3 günü yatakta geçirmektedir. Bu kadınların yaklaşık yarısı günlük aktivitelerine her ay 1 gün ya da daha uzun süre ara vermek zorunda kalabilirler. %90’ı ilişki sırasında ağrı hisseder. Kronik pelvik ağrının birçok sebebi olabilir. Eğer kronik pelvik ağrı başka bir sağlık problemine bağlı ortaya çıkıyorsa, bu problemin tedavi edilmesi ağrının geçmesi için yeterli olacaktır.

Kronik Pelvik ağrıda görülen şikayetler nelerdir?

Ağrı, rastgele hissedilen ağrılar olabilir, batma saplanma gibi anlık olabilir, günün belli bir saatinde ya da belli bir aktiviteyle tetiklenebilir, dolgunluk ya da huzursuzluk gibi bir his olabilir, adetle beraber olan ağrılar özellikle ilaç aldıracak yatıracak kadar şiddetliyse, cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında hissedilen ağrılar.

İşemeyle ilgili, ağrılı işeme, işeme sırasında yanma, idrar torbası dolu olduğunda boşaldıktan sonra ağrı, acil işeme ihtiyacı, sık idrara çıkma, idrar kaçırma -öksürürken, hapşururken, gülerken, hareketle-

Bağırsak şikayetleri, sindirim sırasında ağrı şişkinlik, kabızlık –ilaçla, bitkisel çaylar, kuru meyve, elle müdahale etmek gerekiyorsa- ishal, tuvalete çıkarken ya da çıktıktan sonra olan ağrılar.

Genital bölgeyle ilgili şikayetler, vulva -kadının dış genital organları- yanma, kızarıklık, erkeklerde –penis ağrısı, kökü gövdesi ya da ucu- kadın ve erkek içinde cinsel ilişki, ereksiyon ve orgazm ağrılı olabilir.

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