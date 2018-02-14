Kritik Ankara ziyareti öncesi Tillerson'dan soğuk mesaj!

Ortadoğu turundaki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt'te yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı için "Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı" dedi.
Sputnik'in aktardığı habere göre Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusundaki terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını dile getirdi.
Perşembe günü ABD ile herşey bitebilir Çavuşoğlu dedi ki...
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