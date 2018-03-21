Kremlin'den Sergey Lavrov açıklaması

ABD merkezli Rusça yayın yapan RTVI kanalı, Rus Dışişleri’ne yakın bazı kaynakları dayanak göstererek Lavrov’un yeni kabinede olmayacağını ileri sürdü.



Lavrov’un, 2004’ten beri görev başında olması ve artık yorulması nedeniyle görevinden ayrılmak istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, “Bu spekülasyonlara dikkat vermeyip Lavrov’u doğum günü nedeniyle kutlayalım” dedi.

Bugün 68 yaşına giren Lavrov, doğumgününü Japon mevkidaşı Taro Kono ile yapacağı görüşme için Tokyo’da geçirdi. Kono, görüşmede Lavrov’a futbol topu şeklinde bir pasta sundu.