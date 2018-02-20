Kremlin'den açıklama: Hazırlıklar başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağını, hazırlıkların başlatıldığını belirtti.
Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, "Böyle bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor" dedi.
Türkiye, İran ve Rusya liderleri son olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde görüştü. Üçlü zirveden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplama kararı çıkmış, kongre 30 Ocak'ta Soçi'de toplanmıştı.
Peskov 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor" demişti ve yeni bir üçlü zirvenin ihtimal dışı olmadığını bildirmişti.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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