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Kredi kartlarında yönetmelik değişti 9 ay sınırı kalktı

Kredi kartlarında yönetmelik değişti 9 ay sınırı kalktı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınacak.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 09:57 - Güncelleme: 11-01-2019 09:57

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alacak.

Resmi Gazete'de yer alan değişiklik duyurusu şöyle:

"10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır."

YEDİNCİ FIKRANIN YENİ HALİ
"(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir.”

YEDİNCİ FIKRANIN ESKİ HALİ
Değiştirilen 7. fıkranın eski hali şu şekildeydi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı  borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve  hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay,  bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır."

DOKUZ AYLA SINIRLANDIRAN FIKRA KALKTI
Yönetmelikle ayrıca; "Kurumsal kredi kartları ile mal veya  hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun  taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil  olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez" şeklindeki 8. fıkra da yürürlükten kaldırıldı.

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