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Kredi kartı yapılandırmalarıyla ilgili Halkbank'tan son dakika önemli karar

Kredi kartı yapılandırmalarıyla ilgili Halkbank'tan son dakika önemli karar

Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan'dan kredi kartı borç yapılandırmalarıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Halkbank kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandıracağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 17:17 - Güncelleme: 21-01-2019 17:17

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yapılandırıyor. Halkbank kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandıracağını duyurdu.

Halkbank’ın bireysel müşterilerine yönelik geliştirdiği özel çözümle kredi kartı sahipleri, aylık yüzde 1,10’dan başlayan faizlerle 60 aya varan vade imkânından yararlanabilecek.

Halkın Bankası olma misyonuyla geliştirdikleri ürünlerle müşterilerinin nakit ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz.”

HALK DESTEK KREDİSİ VERİLECEK: Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlere bir yenisini daha ekleyen Halkbank, kredikartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine “Halk Destek Kredisi” kullandıracağını açıkladı.

GELİR DURUMUNA ÖDEME PLANI: Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1,10’dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırmaimkânından yararlanabilecekler. “Halk Destek Kredisi”ni kullanmak isteyenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek.

BİRİKEN BORÇLAR TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR: Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şunları söyledi: “Adını halktan alan bir Banka olarak, halkımızın her türlü finansal ihtiyacına yanıt vermek önceliğimiz. Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz.

Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız.”“Halk Destek Kredisi” hakkında detaylı bilgiye www.halkbank.com.tr ve Halkbank Şubelerinden ulaşılabilmektedir.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası'ndan kredi verileceğini duyurmasının ardından Ziraat Bankası ( Ocak'ta yaptığı açıklama ile kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurmuştu.

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