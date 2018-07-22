KPSS yorumları genel yetenek A/B/C/D kitapçık türüne göre KPSS yorumları

KPSS lisans sınavı oturumları sona erdi. Şimdi binlerce memur adayı internetten KPSS yorumlarını araştırıyor. 120 soru için 130 dakika verildiği KPSS genel kültür ve KPSS genel yetenek soruları nasıldı? KPSS yorumlarına bakıldığında sınav hakkında genel yorum sınavın kolay olduğu fakat sayısal bölümdeki matematik soruları memur adaylarını baya zorlamışa benziyor. KPSS genel kültür bölümündeki sinema ve tiyatro sorular ise adaylar tarafından kolay bulunan sorular arasında. İşte KPSS yorumları...
KPSS lisans düzeyi bugün çoklu oturumlar şeklinde düzenleniyor. Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS’nin genel yetenek ve genel kültür oturumları saat 12.25’te sona erdi. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Saat 14.45'te başlayacak olan eğitim bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınacak.
İlk oturumu geride bırakan memur adayları, soru yorumlarını forumlar ve sosyal medya araçları üzerinden yapıyor.
MehmeT KARA (M'kr) @mehmet_kara0731
Kpss sınavı ile ilgili net tespitim şudur ; Bu sınav süresi net 2.5 saat olsa çok daha iyi olabilir. #KPSS
@BerkayBozkurt52
#KPSS sınav çok da zor değildi dershane desteği alan arkadaşlar rahat yapabilirdi gibi.
@yildizyunus_
Keşke bütün sorular E-devlet sorusu kadar zor olsa #KPSS
ismail bulut @ismailbulut133
#KPSS tek emin olduğum cevap alt üst soy ağacı sorusu
@ilkknuurr
Keşke şalışsaymışım dediğim bir sınavdı#KPSS
Tiramisu
@gerensaat
#KPSS Yaşar Kemal ve William Shakespeare okuduğum dönemde ikisinin de sorular içinde yer almasi güzeldi.
@aktandilann
Yine yaptın yapacağını ÖSYM. A,B,C,D,E,F ve G filmlerini izlemeye gidiyorum şimdi. #KPSS
Hatice Sevde @dytsevde
Seni de anlıyorum @OSYMbaskanligi kimseye ne yapsan yaranamıyon ama Matematiği de bu kadar kolay sorarsan #KPSS de nasıl ayırt edeceksin öğrenciyi yani
fuat BAYNDIR (FB)CcC @albeyaz2424
#KPSS sinema filmeleri sorusu .Sanattan soğutur insanı
irems. @benboyleyiimm
Sınavdan çıktım şimdi. Ben az önce neye girdim? Tarihçi olduğum halde zorlandığım sorular oldu tarihte. Vay arkadaş.
ALİ İHSAN BAŞARAN @basaran51
Özellikle 1982 Anayasasını ve bir miktar tarih bilen kişilerin genel kültürde fule yakın çıkarması gerekir. Genel yetenekte matematik cidden kolaydı ama hayırlısı.
#KPSS Bugün ki Kpss’de Güncel Bilgiler sorularında hata yapanlarla arkadaşlığımı ciddi ciddi gözden geçiririm ona göre
Nazlı @monaroza111
Soru: Mehmet Akif Ersoy istiklal marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı ? Ben: Hacı Bayram Veli türbesi diğerleri hep cami bir tek bu türbeymiş #KPSS
Hakan Doğan @ben__hakan
#KPSS çok basit bir sınavdı. Hele o matematik soruları neydi öyle
eyüp @hayriirdall
#KPSS alt üst soy bilgisini sormak yerine e-devletin projesi kime aittir sorusu sorulabilirdi.
büşra @semizootu
Tarih sorularını ağlayarak çözdüm#KPSS
M. Yasir Karagöz @MstfYasir
1. Oturum Bu kadar detaya ne gerek vardı
akcaglar @akcaglar3
En güncel soru Shakespeare gerisini siz düşünün
hüseyin başaran @hsynbsrn61
#KPSS genel kültür muhteşemdi Türkçe de zaten anadil. Yapamayan utansın. Ama şu matematiği ne yapacağız bilmiyorum
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