KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç bilgisi günü

Memur olma hayalı kuran ve bu nedenle KPSS ortaöğretim sınavına giren binlerce aday için KPSS sonuç açıklama zamanı geldi. Ortaöğretim mezunu vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu yapıldı. Sınavdan kaç puan alacaklarını merak kişiler, sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. İşte, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK: KPSS ortaöğretim sınavının değerlendirme sonuçları 8 Kasım Perşembe günü duyurulacak. Adaylar, ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI: 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişebilecekler. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

SINAVIN GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR: Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.