KPSS jokerlerine operasyon Zeki öğrenciler kandırdılar

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KPSS'ye girecek adaylara "kazanma garantisi" veren ve kendilerini "sınav jokeri" olarak adlandıran çetenin çökertilmesi için harekete geçti.

SAHTE KİMLİK SAĞLADIRLAR

Ekipler, bazı şüphelilerin Şanlıurfa'da KPSS'ye girecek kişilerin yerine sınava sokabilmek için Balıkesir ve Kütahya'da okuyan üniversite öğrencilerini belirledikleri, bu öğrencilere yüksek miktarlarda para teklifinde bulunarak "joker" olmaya ikna ettikleri, sınava giriş sırasında sahte kimlik sağladıklarını belirledi.

ZEKİ ÖĞRENCİLERİ İKNA EDİYORLAR

Polis ekipleri ayrıca Şanlıurfa'da bulunan bir etüt merkezinde yönetici konumunda olan bir şüphelinin bu işin organizasyonunu yaptığını, bahse konu suç örgütünün birkaç yıldır "joker" olarak tabir edilen zeki öğrencileri para karşılığında ikna edip Şanlıurfa'da başkalarının yerine sınava soktuğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan polis, Kütahya ve Şanlıurfa'da organizatör ve jokerlerden oluşan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.