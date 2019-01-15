Koşu bantlarının ayak sağlığına büyük tehlikesi!

Yürüyüş ve koşu yaparken en önemli faktörün yere nasıl basıldığı olduğunu belirten Gençdoğan, "Vücut ağırlığımız ve şeklimiz, ayak kavsimiz, hareket ettiğimiz zemin, kullandığımız ayakkabı cinsi ve şekli ayak basışımızı doğrudan etkileyerek ayak sağlığımızı belirler." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Genel sağlığımız ve aynı zamanda hareket sistemimiz açısından kilo fazlalığının zararları artık herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ayak sağlığı açısından bakarsak kilo fazlalığı ayak kavsini yere daha da yakınlaştırarak yürüme döngümüzü bozmaktadır. Koşu bandı gibi ayağa doğal olmayan aşırı kuvvetler ileten zeminlerde yapılan aktiviteler yine ayak sağlığını bozan olumsuz örneklerden sayılabilir. Zemini aşırı düz ve ince tercih edilen ayakkabı veya terlikler ayak sağlığı açısından yanlış tercihler olarak göze çarpmaktadır"

Yürüme bozukluğu hangi hastalıklara sebebiyet verir?

Ayak kavsinin yere yaklaşması yani çökmesi, aşırı çukur olması, içe ve dışa basışın daha belirgin olması denge, ilerleme, şok emilimi ve enerji tüketimini etkileyerek yürüme döngüsünde bozukluklara sebep oyduğunu belirten Dr.Serhat Gençdoğan, "Yürüme döngüsünün bozulması ayak bileğinden başlayarak diz,kalça ve beli de etkileyen bir dizi iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir." dedi.

"Taban basış bozuklukları;topuk dikeni, başparmak açılanması (halluksvalgus), ayak bilek kireçlenmeleri, tendon iltihaplanmaları, diz kireçlenmeleri ve bağ zorlanmaları, kalça kireçlenmeleri ve bel fıtıklarının şiddetlenmesi gibi bir diz sağlık sorununu hazırlayıcısı olabilir. Ayak sağlığı ile ilgili yapılan tedavilerde tamamen kişiye özel yaklaşımlar sunmak gerekmektedir. Kilo kontrolü, doğru ayakkabı seçimi, uygun zeminlerde egzersiz tavsiyeleri genel olarak her hastaya önerilmekle birlikte ayak için yapılacak destekler aynı parmak izi gibi kişiye özel olmalıdır. Burada amaç kişiyi yumuşak bir zemine bastırmak değil basışını dengeli hale getirmektir. Dolayısıyla yumuşak malzemeden yapılan standart taban destekleri genelde sonuç vermemektedir"

Ayrıca Gençdoğan, basış bozuklukları olan hastalarda kişiye özel yapılan tabanlıkların tercih edildiğini, Bilgisayar destekli basınç ölçümleri ile çıkarılan haritalara göre şekillendirilen ortopedik tabanlıklar kişinin ayak açısını tam olarak destekleyerek en uygun yürüme döngüsünü sağladığını belirtti.