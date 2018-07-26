Korkunç rakam! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

TEMİZ Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Türkiye'de uyuşturucu kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaştığını belirterek, sadece İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi. Bilal Ay, ayrıca Türkiye’de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’lerin kapasitelerinin yetersiz olduğunu savundu.

İSTANUL'DA 2 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR... Sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öngördüklerini ifade eden Bilal Ay, İstanbul’un nüfusu 20 milyon kabul edilse dahi her 40 kişiden birisinin uyuşturucu bağımlısı olacağını söyledi. Ay, "Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul’da dile kolay 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor'' dedi.

KULLANMA YAŞI 8'E KADAR DÜŞTÜ... "Anadolu’daki biraz daha iyi ama artık oralardan da acının sesleri duyulmaya başladı" diyen Bilal Ay, "İnanması güç ama uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar indi! Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

10 GÜNDE BEYNİN YÜZDE 60'INI YOK EDİYOR... Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair de bilgiler veren Ay, sentetik uyuşturucu, tek seferde bağımlılık yaptığını anlattı. Ay, ''10 gün içerisinde beynin yüzde 60’ını yok ediyor ve 3 sene içerisinde de öldürüyor. Bu da bizlere aslında ne kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteren bir tablo” diye konuştu.

ÇOCUĞUNUN ÖLMESİ İÇİN DUA EDEN ANNE BABALAR VAR...

Uyuşturucu ile mücadelede insanı oldukça üzen sahnelerle de karşılaştıklarını ifade eden Ay, “Örneğin bir anne bana gelerek çocuğunun ölmesi için dua ettiğini söyledi. Yoksa başkalarını da bu belaya bulaştıracağını, bu yüzden başka annelerin yüreğinin yanmaması için bunu istediğini ifade etti. Bir annenin böyle bir şey söylemesi için neler yaşaması gerekir düşünebiliyor musunuz?” dedi.