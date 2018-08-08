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Korkunç kaza: Küçük Meryem ölüme böyle yürüdü!

Korkunç kaza: Küçük Meryem ölüme böyle yürüdü!

ADANA’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğu aracın çarpması sonucu hayatı kaybetti. Feci kaza ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 23:06 - Güncelleme: 08-08-2018 00:06

ADANA’nın merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre ağabeyi Rahmi Öner ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Meryem Öner'e (7) karşıdan karşıya geçerken hızla gelen O.D. yönetimindeki 01 HT 478 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öner, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.D. polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Sara 08 Ağustos 2018 00:01 ALLAH rahmet eylesin...ailesi nasil küçük çoçugu ekmek almaya yolluyor orda böyle bir trafik varken...malesef ailesi çok hatali.

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