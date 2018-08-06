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Korkunç gerçek 6 yıl sonra ortaya çıktı

Korkunç gerçek 6 yıl sonra ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR'da, 2012 yılında, arkadaşlık kurduğu Şükrü S.'nin, tecavüzü sonucu hamile kaldığı öne sürülen Hatice T. (47), dünyaya getirdiği erkek bebeğini aç bırakıp, ölümüne neden oldu. Olayın ihbarla 6 yıl sonra ortaya çıkması üzerine Hatice T. ile bebeği defneden anne ve babası tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 13:52 - Güncelleme: 06-08-2018 13:52

Olay, 2012 yılında, Nuribey beldesinde meydana geldi. Daha önce yaptığı 3 evlilikten 3 çocuğu bulunan Hatice T., boşandıktan sonra Şükrü S. ile arkadaşlık kurdu. Şükrü S., iddiaya göre, bir süre sonra Hatice T.'ye tecavüz etti. Hamile kalan Hatice T., annesi Ayşe T. (64) ve babası İsmail T.'nin (64) karşı çıkmasına rağmen erkek bebeği dünyaya getirdi.

BEBEĞİ PAZAR ÇANTASIYLA MEZARLIĞA GÖTÜRMÜŞLER
Doğumdan sonra Ayşe T., "Rezil oluruz" diyerek, kızı Hatice T.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Hatice T.'nin emzirmediği yeni doğan erkek bebek, açlıktan yaşamını yitirdi. Ayşe T., bebeğin cansız bedenini yıkayıp, kefenledikten sonra pazar çantasına koyarak, eşi İsmail T. ile mezarlığa götürüp, defnetti. Aile fertleri, olayın kendi aralarında dahi konuşulmaması için karar aldı.

3'Ü DE TUTUKLANDI
Durumdan haberi olan ailenin kadın yakını, 3 Ağustos Cuma günü, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ihbarda bulundu. Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bebeğin mezarı, otopsi yapılması ve DNA örneği alınması için açıldı. Olayla ilgili Hatice T., İsmail T. ve Ayşe T., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice T.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Şükrü S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak : DHA

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