Korku dolu anlar! Trafikte yumruklar konuştu

Olay, Şişli Darülaceze Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Okmeydanı istikametine ilerlemekte olan minibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında ‘yol verme’ nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförünün üzerine yürüdü. Minibüsün kapısını açarak kavgaya tutuşan sürücülerin tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, sinirli sürücüleri ayırdı. Çevredeki vatandaşların uzun süre otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

O ANLAR KAMERADA: Yaşanan kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki araç sürücüsünün de yol ortasında araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etmesi görülüyor.

Öte yandan 'yol verme' kavgası nedeniyle Darülaceze Caddesi’nde bir süre trafik durdu. Sürücülerin kavgaya son vermesinin ardından trafik akışı normale döndü.