  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Köprü trafiğinde 'pes artık' dedirten görüntü!

Köprü trafiğinde 'pes artık' dedirten görüntü!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir sürücü direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Sürücünün yanında oturan kişinin de hiç bir şey olmamış gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 09:54 - Güncelleme: 25-04-2018 09:54

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir sürücü direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Sürücünün yanında oturan kişinin de hiç bir şey olmamış gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir kazaya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

DİREKSİYONU BIRAKTI ZURNA ÇALDI
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü “bu kadarında pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ
Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü. Trafik canavarının yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti.

KURALLARI HİÇE SAYDI
Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Köprü trafiğinde 'pes artık' dedirten görüntü! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 10:07 Airbag patlarsa zurna ensenden çıkar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro