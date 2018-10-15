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Konya'da yol verme tartışmasında dehşet

Konya'da yol verme tartışmasında dehşet

KONYA'da bir sürücü ile arasındaki yol vermeme tartışmasında bıçaklanan Abdullah Vuruyor (24), ağır yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 12:12 - Güncelleme: 15-10-2018 12:12

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde oto yedek parça satan Abdullah Vuruyor, kardeşi Alaaddin Vuruyor (20) ile birlikte yönetimindeki 42 FY 246 plakalı otomobil ile iş yerine gitmek için yola çıktı. 

SOL KOLTUK ALTINDAN BIÇAKLADI
Abdullah Vuruyor, seyir halindeyken iddiaya göre arkasından gelen bir otomobilin sürücüsüyle yol verme meselesinden tartışmaya başladı. İki sürücü de yolun kenarına park ettikleri araçlarından inip tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Abdullah Vuruyor'u, sol koltuk altından bıçakladı.

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kanlar içinde kalan Vuruyor, kardeşi  Alaaddin Vuruyor'un çağırdığı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Vuruyor'un, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis,  kaçan  sürücünün kimliğini ve aracın plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • afyonun kaymağı 15 Ekim 2018 12:53 KONYA EMİN ADIMLARLA Samsun ve adanayı sollayacak anlaşılan.

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