Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar doğrultusunda, örgütün TSK'daki personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Bugün Konya merkezli 13 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonların sürdüğü bildirilirken, Konya'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin imamlık yaptığı askerler arasında üst rütbelilerin de olduğu ifade edildi.
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