Konya Eskişehir hızlı tren bilet fiyatı-TCDD

Konya Eskişehir hızlı tren bliet fiyatları ne kadar, tcdd.gov.tr online hızlı tren bileti alma fiyat listesini yayınladı. Buna göre Konya-Eskişehir arasında seyahat edecek bir yolcu 38.5 lira ödeyecek, öğrenci bilet indirimi ise 30 lira. Konya Eskişehir hızlı tren seyahat süresi ise 105 dakika.

KONYA ESKİŞEHİR HIZLI TREN BİLET FİYATLARI: Tam Bilet: 38,5 TL- öğrenci bileti: 30 TL-60-65 Yaş Bilet: 30 TL-Memur Bileti: 30 TL-65 Yaş üstü Bilet: 19,5 TL-Çocuk Bileti (7-12) : 19,5 TL

Konya Eskişehir son tren : Konya Eskişehir hızlı tren son seferi hergün saat 17:45 de Konya Tren Garından hareket eder. Konya Hızlı tren garı çalışma saatleri : Konya Tren Garı 06:00 – 23:00 Saatleri Arası Çalışmaktadır.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.