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Konutta yeni kampanya! 3 çatı derneği harekete geçti

Konutta yeni kampanya! 3 çatı derneği harekete geçti

Gayrimenkul sektörünün 3 çatı derneği KONUTDER, İNDER ve GYODER, Emlak Konut GYO desteğiyle yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak kampanyada konut kredi faizinin yüzde 0.95’e kadar çekilmesi planlanıyor. Onlarca firma güç birliği yaparak konut pazarını hareketlendirecek.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 07:58 - Güncelleme: 11-08-2018 07:58

GAYRİMENKUL sektörü temsilcileri yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) güçbirliği yapmak için görüşmelere başladı.

Yapılacak kampanyada en önemli hamle yüzde 2’yi aşan konut kredi faizinin düşmesi. Hürriyet gazetesinin haberine göre Eylül ayında devreye girmesi planlanan kampanya ile 120 ay vadeli konut satışında faizin yüzde 0.95-0.98 bandına kadar çekilmesi hedefleniyor. Yüzde 20 olan peşinat oranın ise yüzde 5-10  bandına indirilmesi planlanıyor.

KAMU DESTEĞİ DE DEVREDE: Edinilen bilgilere göre KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ve GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş ile Genel Müdürü Hakan Gedikli’yi ziyaret etti. Ziyarete İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş’ın Genel Müdürü İsmet Yıldırım da katıldı. Daha önce yapılan kampanyada sadece 3 dernek varken, bu defa kamunun da desteği alındı. Böylece kampanyanın etki alanı artacak. Sektörün değerlendirildiği görüşmede konut pazarını hareketlendirmek için ortak çalışma kararı çıktı. Sektör temsilcileri bu ay birkaç defa bir araya gelerek kampanyaya son şeklini verecek.

VATANDAŞIN YENİDEN HAREKETE GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR: Gayrimenkul sektörünü temsil eden 3 çatı kuruluşu 15-Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında da bir kampanya yapmıştı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz yüzde 0.98’e çekilince firmalar da yüzde 20 indirim açıklamıştı. Peşinat da yüzde 5’e çekilmişti. 100’den fazla firmanın katıldığı kampanya konut pazarında hareketlilik yarattı. Toplam 8 milyarlık bir satış hacmi oluşunca kampanya 30 Haziran’a uzatılmıştı. Düşük faiz fırsatı, yüzde 20 indirim kampanyası ile KDV ve tapu harçlarında 31 Ekim’e kadar sürecek indirimi kaçırmak istemeyen alıcı geçtiğimiz aylarda alıma geçti. TÜİK rakamlarına göre haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 22.4 arttı ve 119 bin 413 kişi ev sahibi oldu. Yeni kampanya ile bekle-gör durumundaki vatandaşın yeniden harekete geçirilmesi hedefleniyor.

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